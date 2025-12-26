Genç İMSİAD, 'Sanayici - Müteahhit Buluşmaları' programı kapsamında EPSA Yalıtım'ın TEKNOSAB'daki üretim tesislerini ziyaret ederek üyelerine yenilikçi üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı sundu.

BURSA (İGFA) - Genç İMSİAD, inşaat sektörünün önde gelen şirketleri ve deneyimli girişimcileri üyeleriyle buluşturmayı amaçlayan 'Sanayici - Müteahhit Buluşmaları' programına EPSA Yalıtım ziyaretiyle start verdi.

EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Genç İMSİAD üyeleri TEKNOSAB'daki üretim tesislerini gezerek yenilikçi üretim süreçlerini uygulamalı olarak gözlemleme imkânı buldu.

EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, Türkiye ve Bursa'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca yeni değil, doğru binaların inşa edilmesi anlayışı üzerine yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, 'Doğru yapı, doğru yalıtımdan geçer. Isı ve su yalıtımının doğru uygulanması dönüşüm projelerinin kalitesini belirler. Yeni üretim tesislerimizde dünya standartlarında ürün gamımızı artırıyor ve ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz' dedi.

Genç İMSİAD Başkanı Osman Yıldız ise ziyarette yaptığı konuşmada, doğru ve nitelikli yapılar inşa etmek için sağlam sanayi altyapısı ve kaliteli üretimin önemine dikkat çekti. Yıldız, 'Yalıtım, bir binanın görünmeyen ama en hayati unsurlarından biridir. Enerji verimliliği, konfor, çevresel sürdürülebilirlik ve yapı ömrü yalıtıma bağlıdır. EPSA Yalıtım gibi teknoloji ve kaliteye yatırım yapan firmaların sektöre katkısı çok büyük' ifadelerini kullandı.

Program, üyelerin tesis gezisi ve sunumlarla sektörel bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayarak, Genç İMSİAD'ın eğitim ve ağ oluşturma hedeflerine önemli bir katkı sundu.