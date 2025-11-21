Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ebeveyn kaybı yaşayan 100 çocuk için 'Gülüşün Umut Olsun' temalı anlamlı bir program düzenledi; etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik yürüttüğü proje kapsamında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 'Gülüşün Umut Olsun' temasıyla düzenlenen programda 100 çocuk bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeleri bizzat takdim etti.

Çocuk haklarının yalnızca hukuki bir metin değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu vurgulayan İl Müdürü Hasan Aykut, 'Bir çocuğun hayalini korumak, bir ülkenin geleceğini korumaktır' dedi.

Programın en duygusal anı, Erzurum Çocuk Hakları Temsilcisi bir çocuğun yaptığı konuşma oldu. Konuşmada, 'Haklarımız bir günün değil, bir ömrün güvencesi olmalıdır. Her çocuğun gülüşü geleceğin umududur.' sözleri salondan büyük alkış aldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara kitap setleri, okul çantaları ve kışlık giysiler hediye edildi.

Karagöz-Hacivat gösterisi ve maskot karakterler ise çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Program, yemek duası ve ikramların ardından sona erdi.