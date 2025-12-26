Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımları için kurulan El Emeği Pazarı, 'Yeni Yıl El Emeğiyle Güzel' temasıyla vatandaşlarla buluşuyor.

27-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Atatürk Parkı'nda kurulacak pazarda, dört gün boyunca el emeği ve göz nuru ürünler satışa sunulacak.

26.12.2025



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El Emeği Pazarı yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte, kadınların kendi emeklerini görünür kılması, girişimcilik becerilerini geliştirmesi ve dayanışmayı güçlendirmesi amacıyla, kadın girişimcilerin hazırladığı yılbaşı temalı ürünler satışa sunulacak.



Yeni yıl heyecanı ve kadın emeği bir arada



Yeni yıl öncesinde sevdiklerine benzersiz ve anlamlı hediyeler almak isteyen vatandaşlar için önemli bir durak olacak bu özel alan, kadınların üretim gücünü kentle buluşturacak. El sanatlarından dekorasyona, takı tasarımlarından tekstil ürünlerine doğal mumlardan amigurumi bebeklere kadar geniş bir yelpazede sunulacak olan ürünler bu organizasyonda yer alacak. Etkinlik süresince Denizlililer, hem kadın girişimcilere destek olma fırsatı bulacak hem de yeni yıl alışverişlerini el emeği ürünlerle yapmanın ayrıcalığını yaşayacak.