Ordu'da birebir replikası inşa ettirilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, 1 yılda 315 bin kişiyi ağırlarken toplam ziyaretçi sayısında ise 805 bin 97 kişiye ulaştı.

ORDU (İGFA) - Orduluların tam bir asır önce ortaya koyduğu kahramanlık destanını tarihin tozlu raflarından indiren Başkan Güler, özel bir ekip ile çalışarak Rüsumat No:4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanları arasında yer alan Rüsumat No:4 Gemisi'nin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından müze inşa edildi.

805 BİN 97 KİŞİ RÜSUMAT'IN DESTANSI TARİHİNİ YERİNDE GÖRDÜ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörü ile Ordu'ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu Sahili Ayışığı Meydanı'nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir replikası inşa edilen Rüsumat No:4 Gemisi 2023 yılında ziyarete açıldı.

Müze, açılışın ardından Orduluların ve Ordu'ya gelen misafirlerin uğrak noktası oldu. Destansı hikâyesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No 4: Gemisi ve Açık Hava Müzesi her geçen yıl artan bir ilgiyle karşılaştı.

Bu çerçevede 2023'te 179 bin 942, 2024'te 310 bin 155 ve son olarak 2025 yılında 315 bin kişiyi ağırlayan Rüsumat, üç yılın sonunda 805 bin 97 ziyaretçi sayısına ulaşarak kayıtlara geçti.