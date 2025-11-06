Sıfır atık konusundaki örnek çalışmalara imza atmayı sürdüren Selçuklu Belediyesi, 'Elden Ne Gelirse' isimli tiyatro oyunu ile öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, yeni nesle sıfır atık ve çevre bilincini kazandırmak için bu alandaki çalışmaları farklı etkinliklerle devam ettiriyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesindeki Selçuklu Sanat Akademisi iş birliğiyle sanat ve çevre bilincini harmanlayarak öğrencilere çevre ve sıfır atık farkındalığını kazandırılıyor.

Bu konuya farkındalık oluşturmak için Selçuklu Kongre Merkezi'nde bulunan Selçuklu Sanat Akademisi Oda Tiyatrosu'nda, Selçuklu'da eğitim gören ilkokul 3 ve 4. sınıflara 'Elden Ne Gelirse' isimli tiyatro oyunu sahneleniyor. Tiyatro etkinliğine bugüne kadar 72 okuldan toplam 30 bin öğrenci katıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'HEDEFİMİZ BÜTÜN ÇOCUKLARA ÇEVRE VE SIFIR ATIK KONUSUNDA FARKINDALIK KAZANDIRMAK VE BİLİNÇLİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK'

Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık farkındalığının ve çevre bilincinin oluşması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Çocuklarımız açısından tiyatro ise sıfır atık konusunu hem eğlenceli hem de öğretici bir biçimde aktarabilmenin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile Selçuklu Sanat Akademimizin iş birliğiyle 'Elden Ne Gelirse' isimli tiyatro oyununu Selçuklumuzda öğrenim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylelikle tiyatro oyunuyla öğrencilerimizde sıfır atık konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Hedefimiz bütün çocuklara çevre ve sıfır atık konusunda farkındalık kazandırmak ve bilinçli bir nesil yetiştirmek. Bu çalışmada emeği geçen ekip arkadaşlarımız olmak üzere etkinliğimize katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.