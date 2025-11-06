Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarım çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Bu kapsamda 14 Kasım'a kadar 8 ayrı noktada yürüyen merdivenlerin bakımı gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yer alan yürüyen merdivenlerde güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla kasım ayı periyodik bakım çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehir genelindeki üstgeçit ve toplu taşıma noktalarındaki yürüyen merdivenlerin mekanik, elektrik ve güvenlik sistemleri detaylı şekilde kontrol ediliyor.

Bakım ve denetimler, uzman teknik ekipler tarafından planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince yürüyen merdivenler kısa süreliğine hizmet dışı kalacak. Vatandaşların güvenliği için alanlarda uyarı tabelaları ve yönlendirme işaretleri yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Kocaelililerin ulaşımda güvenliğini ön planda tutarak yürüyen merdiven, asansör ve diğer mekanik sistemlerin düzenli bakım ve denetimlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Çalışmalar kısa süreli olsa da vatandaşlarımızın güvenliği için büyük önem taşıyor. Anlayışları için teşekkür ederiz' ifadeleri kullanıldı.