Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun baba ocağına ziyarette bulundu.

KONYA (İGFA) - Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan kısa süre sonra Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağındaki elim kazada 20 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. Şehit ateşinin düştüğü Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehit ailesini yalnız bırakmadı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da ikamet eden Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi.

Başkan Pekyatırmacı, şehit ailesine taziyelerini iletti.

Yaşanan elim uçak kazası sonrasında şehadet şerbetini içen Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun baba ocağına ziyarette bulunan Başkan Pekyatırmacı, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait olan Asgari Kargo Uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit verdiğimiz 20 askerimizin acısı hepimizi derinden sarstı. Hemşehrimiz Ahmet Yasir Kuyucu'da bu şehitlerimizden bir tanesiydi. Ailemizin acısına ortak olmak için bugün onların yanındaydık. Şehadet haberini büyük bir metanetle karşılayan babası İbrahim Kuyucu'ya, kıymetli annesine ve kardeşlerine sabır ve güç diliyorum. Elim kazada şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru uğruna canını feda eden kahramanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizin de her zaman yanında olacağız onlar bize şehitlerimizin emanetleridir' dedi.