KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla ilçeye bağlı kırsal mahallelerde arıcılıkla uğraşan ya da bu alanda üretime başlamak isteyen çiftçilere yönelik %50 hibeli arılı kovan desteği programının dördüncü dönem başvurularını almaya başladı.

6 Ekim'de başlayan başvurular 13 Ekim Pazartesi gününe kadar Selçuklu Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.selcuklu.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylara 14 Ekim-15 Ekim tarihlerinde bilgilendirme mesajı gönderilecek. Başvuru için gerekli belgelerin 16 - 23 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen teslim edilmesi gerekiyor.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programı kapsamında, daha önce bu hibeden yararlanmamış olan üreticiler başvuru yapabilecek. Önceki yıllarda destek alan ve arısı zarar gören çiftçilere bu yıl hibe verilmeyip, sadece arı temini yapılacak.

Destek programından Akpınar, Ardıçlı, Aşağıpınarbaşı, Bağrıkurt, Başarakavak, Biçer, Büyükkayacık, Çaldere, Çaltı, Çandır, Dağdere, Dokuz, Eğribayat, Güvenç, Kaleköy, Karaömerler, Kervan, Kınık, Kızılcakuyu, Küçükmuhsine, Meydan, Sarayköy, Sarıcalar, Selahattin, Sızma, Sille, Sulutas, Tatköy, Tepekent, Tömek, Ulumuhsine, Yazıbelen, Yukarıpınarbaşı ve Yükselen mahallelerinde ikamet eden çiftçiler yararlanabilecek.

Başkan Pekyatırmacı: 'Üreticilerimizi Arılı Kovan Desteğimizden Faydalanmaya Davet Ediyorum'

Selçuklu'da kırsal kalkınmayı her zaman ön planda tuttuklarını ve bu doğrultuda tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak projeler ürettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllarda arıcılık yapmak isteyen, arı üretimiyle ilgili araç, gereç ve ekipman ihtiyacı olan üreticilerimize ücretsiz destek sağladık ve üretime katkı sunmak isteyen hemşehrilerimize yüzde 50 hibeli arılı kovan desteğinde bulunduk. Ayrıca, hibeden yararlanan çiftçilerimize sezon boyunca ekiplerimiz tarafından sahada ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. Selçuklu'da arıcılık üretim alanlarında hem teknik destek hem de maddi teşvikler sağlanması noktasında sunduğumuz bu katkı, arıcılıkla uğraşan hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Arılı kovan desteği projemizden bugüne kadar toplam 184 kişi faydalandı ve toplamda 885 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da yeni bir destekleme programı başlattık. 4. kez hayata geçireceğimiz arılı kovan desteğimizin üretim ve istihdama ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha çok vatandaşımızı arıcılıkla tanıştırmayı amaçladığımız bu projemize tüm üreticilerimizi başvurmaya davet ediyorum. Arılı kovan desteği alacak üreticilerimize şimdiden bol ve bereketli hasatlar diliyorum' dedi.