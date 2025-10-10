Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde hız ihlallerine karşı elektronik, sabit ve seyir halinde radar denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla planlanan kontroller, sosyal medya üzerinden şeffaf bir şekilde duyuruluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde 10 Ekim Cuma (bugün) yapılacak elektronik, sabit ve seyir halinde radar denetimlerinde hız ihlallerine ilişkin planlı kontrollerin saatleri ve yerleri açıklandı.

Denetimlerin Bursa-Balıkesir, Bursa-Çanakkale, Bursa-Yalova, Bursa-Bozöyük ve Bursa-Yenişehir yollarında 24 saat esasına göre iki yönlü olarak uygulanacağı, ayrıca Bursa Otoyolu'nda seyir halinde radar kontrolleri devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, hız ihlallerinin kazaların nedeni olduğunu belirterek, sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

Hatırlanacağı gibi yeni uygulama kapsamında, denetim noktaları ve saatleri önceden sosyal medya üzerinden paylaşılıyor.

İşte 10 Ekim Cuma gününe ilişkin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapacağı radar uygulama noktaları ve saatleri şöyle: