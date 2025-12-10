'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçlarına göre Konya Şeker ve iştiraki Panagro bu yıl da yükselişini sürdürdü.

KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, başarının tüm üretici ortakları ve çalışanların ortak emeği olduğunu vurguladı

Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkı sunan Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına alan Ekonomist Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçları açıklandı. Konya'nın üreten gücü Konya Şeker ile iştiraki Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, bu yıl da listede önemli bir başarıya imza attı.

2023 yılında 21.519.630.223 TL ciro ile listede 17. sırada yer alan Konya Şeker, 2024 yılında 30.471.709.559 TL'lik ciroya ulaşarak bir basamak yükseldi ve 16. sıraya yerleşti.

2023'te 5.751.717.982 TL ciroyla 141. sırada bulunan Panagro ise 2024 yılında 9.528.794.313 TL ciroya ulaşarak büyük bir sıçrama yaptı ve 102. sıraya yükseldi.

Anadolu 500'ün illere göre dağılımında Konya Şeker, Konya'daki 21 şirket arasında birinci olurken; Panagro Tarım Hayvancılık 4. sırada yer aldı. Sektörel bazda ise Konya Şeker, gıda kategorisinde yer alan 133 şirket arasında 6. sıraya yerleşti. Panagro Tarım Hayvancılık ise aynı kategoride 32. sırada kendine yer buldu.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Araştırmayı değerlendiren PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker'in başarısını şu sözlerle ifade etti: 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçlarına göre Konya Şeker ve iştirakimiz Panagro Et ve Süt Entegre Tesisimiz hızlı büyümesini bir kez daha göstermiştir. Elde edilen bu başarı, tüm üretici ortaklarımızın emeklerinin sonucudur. Ülkemizin yerli ve milli markası olarak üreterek büyüyüp ekonomimize değer katmamızda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.'