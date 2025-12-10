TÜİK'in açıkladığı Ekim 2025 verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 22,57 yükselirken, aylık artış yüzde 0,98 oldu. İşçilik maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 30'u aşarak dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,98, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,57 arttı.

Aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1,18, işçilik maliyetleri yüzde 0,59 artış gösterirken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,49 oranında yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YILLIK YÜZDE 22,29 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,95, yıllık bazda ise yüzde 22,29 artış kaydetti. Aylık malzeme artışı yüzde 1,18, işçilik artışı yüzde 0,55 olurken; yıllık veriler malzemede yüzde 18,42, işçilikte ise yüzde 29,94 artışa işaret etti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Ekim ayında aylık yüzde 1,05, yıllık yüzde 23,48 artarken bu grupta malzeme maliyetleri aylık yüzde 1,20, işçilik maliyetleri yüzde 0,73 yükselirken; yıllık olarak malzeme yüzde 19,52, işçilik ise yüzde 32,46 arttı.