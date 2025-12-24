Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile oda başkanlarından oluşan Konya protokolü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Ziyareti değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bakan Yumaklı ile geniş katılımlı gerçekleşen toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, 'Konya'mızın tarım ve üretim gücüne verdiği destekler için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara ziyareti kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'yu da ziyaret etti.

Başkan Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen Genel Merkez Belediye Başkanları Toplantısı'na da katıldı.