Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Operasyonda binlerce makaron ve 80 kilogram tütün ele geçirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Bozüyük ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda; 54 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet bandrolsüz makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.