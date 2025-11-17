Konya Meram Belediyesi, çocuklarda ve gençlerde çevre duyarlılığını artırmak, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl ilkini düzenlediği okullar arası 'Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması'nı bu yıl yeniden düzenliyor.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, çocuklarda ve gençlerde çevre duyarlılığını artırmak, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması'nı yeniden düzenliyor. Kasım ile mayıs ayları arasında gerçekleştirilecek yarışmada en fazla geri dönüştürülebilir atığı toplayan okullar, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Kasım ayında başlayacak olan yarışma, mayıs ayına kadar devam edecek. Bu süreçte en fazla geri dönüştürülebilir atığı toplayarak Meram Belediyesine teslim eden okullar, düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

YARIŞMAYI KAZANAN OKULLARI ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER BEKLİYOR

Meram'daki tüm ilkokul ve ortaokulların katılabileceği etkinlikte kâğıt, karton, plastik ve metal gibi ambalaj atıkları toplanacak. Okulların yarışmaya katılmak için https://forms.gle/o9iPecY2eRUccMR5A internet adresindeki formu doldurmaları gerekiyor. Yarışma kapsamında her okul bir yetkili belirleyecek ve atıkların haftanın belirlenen gününde belediye ekiplerine tarttırarak teslim edilmesini sağlayacak. Sıralama, teslim edilen atık miktarının okul mevcuduna oranına göre yapılacak. Belediyenin düzenli olarak toplayacağı atıklar makbuz karşılığında kayıt altına alınırken, süreç Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilecek. Yarışma sonunda dereceye giren okullara masa tenisi masası, robotik kodlama setleri ve akıl-zeka oyunları gibi ödüller verilecek.

'YARIŞMADA AMAÇ REKABET DEĞİL; ÇOCUKLARDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK'

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarışmanın amacının sadece bir rekabet oluşturmak değil, çocuklarda sürdürülebilir bir yaşam bilinci yerleştirmek olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verdi; 'Her gün tükettiğimiz ürünlerle doğaya bıraktığımız izleri fark etmek, geleceğin en büyük meselesi hâline geliyor. Çocuklarımız bu yarışma sayesinde hem atıkları nasıl ayrıştıracaklarını hem de geri dönüşümün doğa, ekonomi ve yaşam kalitesi için ne kadar önemli olduğunu öğreniyor. Ambalaj atıkları, kağıt, karton, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir materyalleri kapsayan yarışmada tüm okullarımızı doğa dostu bir rekabete davet ediyoruz. Çevre bilinci küçük yaşlarda oluşur; işte bu yarışma bunun için güçlü bir adımdır.'

BAŞKAN KAVUŞ; 'GELECEĞE TEMİZ BİR MERAM BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sıfır atık çalışmalarının artık bir çevre projesi olmanın ötesine geçtiğini vurgulayarak şu görüşlere yer verdi; 'Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya. Bu yarışmayla çocuklarımız hem doğayı koruma sorumluluğunu öğreniyor hem de atık yönetimine aktif şekilde katılıyor. Geçen yıl binlerce öğrencimiz atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Bu, sadece bir yarışma değil; doğaya sahip çıkma yolculuğudur. Meram Belediyesi olarak sıfır atık hareketine güçlü katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm okullarımızı, öğretmen ve velilerimizi bu güzel çevre seferberliğine katılmaya davet ediyorum.'