Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Kadınhanı ve Sarayönü'nde çiftçilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Pancar üreticileriyle bir araya gelen Demirel, çiftçilerin en büyük sıkıntısının su problemi olduğunu belirterek, 'Denize dökülen tatlı su kaynaklarını artık bu bölgelere yönlendirin' çağrısında bulundu.

Demirel, geçen yıl 750 liraya alınan gübre ve ilaçların bu yıl 2.250 liraya kadar çıktığını, bunun üreticiyi fahiş fiyatlarla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Demirel ayrıca, çiftçilerin kullandığı traktörlerin çoğunun bankalar tarafından ipotekli olduğunu ve üreticilerin borçlarını ödeyemez hale geldiğini vurguladı.

Üreticilerin pancar tesliminde yaşadığı sorunlara da değinen Demirel, alım tesislerinde lift sayısının yetersiz olduğunu, çiftçilerin uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını belirtti. 'Üreticiye bari malını teslim ederken daha sağlıklı bir şekilde teslim etmesi için, daha hızlı ve güvenli şekilde teslim etmesi için buraya yeni bir liftin getirilmesini arzu ediyoruz. İnşallah bu lifte Kadınhanı'mız ve diğer ihtiyacı olan yerlerimiz bir an önce kavuşurlar. Burada Maalesef çiftçilerimizin pancarlarını teslim ederken oturabileceği lavabo ihtiyaçlarını görebileceği alanlar yok burada bunlarında biran evvel tamamlanması için yetkililere buradan duyuruyoruz.''dedi.

Demirel, çiftçilerin ülkenin güvenliği için kritik bir rol üstlendiğini belirterek, 'Köylümüz milletin efendisidir. Onları faizli sisteme muhtaç etmeyecek çözümler üretmek zorundayız' ifadelerini kullandı.