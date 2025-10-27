Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan 12. Konya Kitap Günleri, bu yıl da binlerce kitapseveri misafir etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Kitap Günleri'nde oluşan güzel atmosfer, şehrimizin kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Emeği geçen herkese, çevre illerden ve şehrimizden katılım sağlayan tüm kitap dostlarına, tüm yazarlarımıza, konuşmacılarımıza ve yayınevlerimize gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Konya Kitap Günleri bu yıl da her yaştan kitapseverin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'nun en büyük kitap organizasyonu olan 12. Konya Kitap Günleri'nin 9 gün boyunca Konya'dan ve Konya dışından her yaştan on binlerce kitapseveri ağırladığını ifade etti.

Bu yıl belirledikleri 'Geçmişten Geleceğe Kitaplarla Aile Olmak' temasıyla Konya'da kültür şöleni yaşandığını kaydeden Başkan Altay, 'Kitap dostlarımızı, yazarlarımızı ve yayınevlerimizi bir araya getiren bu güzel etkinliğimiz okuyan şehir Konya'mıza çok yakıştı. Kitap Günleri'nde oluşan bu güzel atmosfer, şehrimizin kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Emeği geçen herkese, çevre illerden ve şehrimizden katılım sağlayan tüm kitap dostlarına, tüm yazarlarımıza, konuşmacılarımıza ve yayınevlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güçlü içeriklerle bu anlamlı geleneği sürdürmeye devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 9 gün süren etkinlik süresince yüzlerce seçkin yayınevi, ulusal ve yerel düzeyde yaklaşık 300 yazar ve akademisyen farklı konu başlıklarıyla kitapseverlerle bir araya geldi. Ayrıca yazarların imza günleri, söyleşiler, şiir dinletileri ve çocuklar için eğlenceli ve eğitici atölyelerle her kesime hitap eden dolu dolu bir kültür şöleni yaşandı.