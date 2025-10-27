İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Karşıyaka'da temelini attığı 'İkinci El Pazarı' İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede kurulmaya devam ediyor. İzmirlilerin kullanmadıkları eşyaları değerlendirmesi için düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlik, hem fazla eşyalarını satanların, hem ihtiyaçlarını uygun fiyata alanların, hem de çevredeki esnafın yüzünü güldürdü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 'İzmir'de Paylaşımın En Güzel Hali' sloganı ile hayata geçirdiği 'İkinci El Pazarı' etkinliği ikinci etabına Konak'taki Hatay Kapalı Pazaryeri'nde başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dayanışmanın büyütülmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve israfın önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama, hem satıcıyı hem alıcıları hem de pazarın kurulduğu bölgedeki esnafı mutlu etti.

Her ilçede ayda bir kez kurulan ikinci el pazarları Konak, Bayraklı, Buca, Karabağlar ve Gaziemir olmak üzere 5 ilçede dayanışmayı büyütmeye devam edecek. İkinci el pazarlarının ilerleyen süreçte diğer ilçelere de yayılması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'bizvariz.izmir.bel.tr' internet sitesi üzerinden başvuruların alındığı uygulama yoğun ilgi gördü. Pazarlarda antika ev eşyalarından kitaplara, giyimden takıya, oyuncaklardan ikinci el teknolojik cihazlara ve müzik aletlerine binlerce ürün yer alıyor.

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yetkilisi Alp Murat Bazancir, 'İkinci el pazar kurulmasına uygun görülen 5 pilot ilçemizde uygulamalar başladı. İlk etap uygulamalar sona erdi. İkinci etap uygulamalarına Konak ilçemizden başladık. Bu pazarlarda amacımız dayanışmayı güçlendirmek, israfı önlemek, paylaşma kültürünü büyütmek. Vatandaşlarımız evlerinde kullanmadığı eşyaları getirip tezgahlarını açıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla başlattığımız projemiz, başkanımızın 'İzmir'de iyilik bulaşıcı olmalıdır' sözünden de ilham alarak yoluna devam ediyor. Ayrıca aşevimizden gelen sıcak ikramlıklarımızla da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çünkü biz sadece eşyalarımızı değil, iyiliği ve dayanışmayı da büyütüyoruz. Bugün başvuru sayımız 236 tezgah şeklinde. Açılan tezgah sayımız ise 186. Herkes ikamet ettiği ilçeden başvuru yapabilecek. Burada önemli husus ikinci el eşyaların satılıyor olması. Yeni eşyaları kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.