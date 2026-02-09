Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Denizli Komedi Sahnesi' kenti adeta bir kahkaha merkezine dönüştürdü. İlker Ayrık'tan Deniz Göktaş'a kadar mizah dünyasının sevilen isimlerini ağırlayan festival, final gününde binlerce sanatseverin katılımıyla tamamlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde perdelerini açan festivalin açılışını, ünlü komedyen İlker Ayrık yaptı.

'Gerçekler Acıdır' isimli tek kişilik gösterisiyle sahne alan Ayrık, günlük yaşamın absürtlüklerini kendine has üslubuyla anlatarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival süresince her akşam farklı bir mizah anlayışı Denizlililerle buluştu. Stand-up dünyasının yükselen yıldızları ve tecrübeli isimleri, performanslarıyla izleyenleri kırdı geçirdi.

KAHKAHA MARATONUNDA YILDIZLAR GEÇİDİ



Görkemli açılışın ardından hafta boyunca sahne alan Yunus Yılmaz, Özgür Turhan ve Ali Congun, kendilerine özgü üsluplarıyla salonları dolduran izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Miray Akovalıgil'in keskin gözlemleri büyük beğeni toplarken, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan isimlerin performansları özellikle gençler tarafından ilgiyle izlendi.

Festivalin kapanışı ise mizah dünyasının sevilen isimleri Özge Özel ve Deniz Göktaş'ın sahne aldığı güçlü bir finalle yapıldı. Zekice kurgulanmış espriler ve yüksek tempolu performanslarla 10 gün süren kahkaha şöleni unutulmaz bir şekilde tamamlandı.

Haftalar öncesinden tükenen biletler, Denizli'de komedi ve sahne sanatlarına gösterilen yoğun ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.



'HİZMET YOLCULUĞUMUZUN TEMELİNDE BİRLİKTE YÜRÜMEK VAR'



Final gecesinde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültür ve sanatın bir kentin ruhu olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Başkan Çavuşoğlu, 'Bugün festivalimizin son günü ve bu güzel akşamda bizlerle olan herkese minnettarız. Denizli Komedi Sahnesi ile kentimizde hafta boyunca süren bu eşsiz enerji, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı.

Siyasetin ve hizmet yolculuğunun temelinde insanımızın gönlünü kazanmak, onlarla aynı duygularda buluşmak yatıyor. Bugün bu salonda sadece gülmüyoruz; aynı zamanda kardeşçe ve bir arada yaşama irademizi de tazeliyoruz. Bu festivalin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve performansıyla finali taçlandıran Özge Özel ve Deniz Göktaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Denizli'yi her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da öncü bir kent yapma kararlılığımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.