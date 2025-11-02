Konya Karatay Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Konya'da düzenlenen Halter Şampiyonası'nda gösterdiği mücadeleyle büyük bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Farklı sıklet kategorilerinde yarışan Karatay Belediyespor Kulübü haltercileri, üstün performanslarıyla kürsüye çıkmayı başardı. Karataylı sporcular, kazandıkları başarılarla Karatay'ı gururla temsil etmeye devam ediyor.

KARATAYLI HALTERCİLERDEN 1 ALTIN 3 GÜMÜŞ MADALYA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor etkinlikleri kapsamında 25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Karatay Belediyesi Spor Kulübü Halter takımı sporcuları; 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Müsabakalarda Kızlar 77 kg kategorisinde yarışan Saliha Kimya Esergün, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Erkekler 88 kg kategorisinde Sebahattin Berk Esergün ile Erkekler 79 kg kategorisinde Ali Türkyılmaz, gösterdikleri güçlü mücadele sonucunda gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Minikler 35 kg kategorisinde yarışan Talha İnan da gümüş madalya kazandı.

BAŞKAN KILCA: HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ

Halter Şampiyonası'nda mücadele eden sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, genç sporcuların elde ettiği başarıların Karatay'da spora verilen değerin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Karatay'dan daha nice başarılı sporcular yetişeceğine inancının tam olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, 'Sporcularımızın azim, disiplin ve kararlılıkla ulaştıkları bu dereceler, Karatay'da spora verilen değerin ve altyapıya yapılan yatırımların bir sonucudur. İlçemizde yetişen her sporcumuz, sadece ilçemizin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Karatay Belediyesi olarak, gençlerimizin sporla iç içe bir hayat sürmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri, ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazanmaları için her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.' dedi.