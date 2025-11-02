Bunlar da ilginizi çekebilir

Keşan Genç Ordu Futbol Kulübü yönetimi, 'Altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini vermeye başlaması bizi gururlandırıyor. Gençlerimizin başarılarıyla Keşan'ın adını duyurmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Keşan Genç Ordu Spor Kulübü'nden Ömer Bulut Karataş (kaleci), Yiğit Aydın, Oğuzhan Efe Kızıl ve Gönenç Örs, U-14 Milli Takım seçmeleri il karmasına davet edilerek büyük bir başarıya imza attı.

İki takım arasında oynanan mücadelede genç oyuncuların performansı beğeni topladı. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve Beşiktaş Spor Kulübü'ne misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Genç Ordu Futbol Kulübü U-10 takımı, geçtiğimiz gün Beşiktaş Futbol Akademisi Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş U-10 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

