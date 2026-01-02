Konya'da Karatay Belediyesi, kış şartlarının etkili olduğu günlerde mobil ikram araçları aracılığıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay'da soğuk havalarda ilçenin farklı noktalarında hizmet veren mobil ikram araçlarıyla, sabahın erken saatlerinde işe, okula ya da hastaneye gitmek üzere yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. İlçenin işlek noktalarında gerçekleştirilen uygulama ile vatandaşlar güne güzel bir başlangıç yapıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çorba ikramlarının belirli günlerde devam edeceğini belirterek, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Karatay Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını tüm hizmetlerimizin merkezine aldıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, soğuk havalarda içlerini ısıtmak ve güne daha elverişli şartlarda başlamalarına katkı sağlamanın kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, bu tür uygulamalarla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.