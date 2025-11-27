Konya Karatay Belediyesi, asfaltlama ve altyapı çalışmalarına ilçenin dört bir yanında aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak, Gazi Osmanpaşa, Çimenlik Mahallelerinde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmaları yürütüyor.

KONYA (İGFA) - Asfalt ve altyapı sezonunun başından bu yana ilçenin dört bir yanını rahat ve konforlu bir ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma yürüten Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İLÇENİN BİRÇOK MAHALLE, CADDE VE SOKAĞINDA ALTYAPI İLE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI VAR

Karatay Belediyesi tarafından; ilçenin tüm yaşam alanlarındaki ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmek için Fevzi Çakmak Mahallesinde yürütülen asfalt yenileme çalışmaları tamamlanarak bölgenin trafik akışı daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile Ragıp Sokak ve Keçecizade Sokak modern ve estetik bir görünüme kavuştu. Toplam 550 metre uzunluğundaki alanın yenilenmesiyle mahallede ulaşım kalitesi önemli ölçüde artırıldı.

Yine Gazi Osmanpaşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde sıcak asfalt serimi öncesinde altyapı hazırlıkları sürüyor. Çimenlik Mahallesi Topraklık Caddesi'nde ise sıcak asfalt serimi tamamlanarak bölgedeki ulaşım standardı yükseltildi.

Ayrıca merkez ve merkeze uzak birçok mahallede altyapı, parke-bordür, yol yenileme ve sıcak asfalt uygulamaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

KILCA: ULAŞIMDA DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin yaşam standardını her yönden yükseltmek adına yüksek tempoda bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Başkan Hasan Kılca şunları söyledi: 'Bizim için yol yapmak, sadece asfalt dökmekten ibaret değildir. Bu hizmet; hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, onların gönlüne dokunan bir anlayışın ürünüdür. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana her yıl bu alanda büyük hedefler koyduk ve hamdolsun her defasında hedeflerimizin üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Amacımız, güvenli ve konforlu ulaşımı ilçemizin tamamına yaymak. Bu doğrultuda Karatay'ın dört bir yanında adeta bir asfalt seferberliği başlattık. Muhtarlarımızdan ve hemşehrilerimizden gelen talepleri karşılamanın yanı sıra planlı ve programlı çalışmalarımız sayesinde önemli bir mesafe kat ettik. Ekip arkadaşlarımız; asfalt, yol yapım, tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama ve sathi kaplama gibi birçok hizmeti her gün farklı noktalarda başarıyla sürdürüyor. İnşallah çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek ve asfaltlanmadık yol bırakmayacağız.'