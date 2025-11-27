İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), aralık ayında dopdolu bir programla 2025'i uğurluyor. Klasik müzikten çağdaş dansa, fotoğraf sergilerinden yılbaşı konserleri ve AASSM'nin 17. yılı kutlamalarına uzanan geniş yelpazedeki etkinlikler, aralık ayının her gününü sanatla buluşturuyor.

İZMİR (İGFA) - AASSM, yılın son ayında İzmirlileri yine müzik, dans ve sergilerle buluşturuyor. Kentin köklü sanat merkezi, hem 17. yaşını kutlayacak, hem de yeni yıla sayılı günler kala sanatseverlere dopdolu bir program sunacak. Aralık ayının ilk etkinliği, 2 Aralık'ta başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, iki büyük ustayı anacak. Volkan Konak&Edip Akbayram Anma Konseri, Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak. Konser, ücretsiz olacak.

SAYGUN&BARTÓK AÇIKLAMALI RESİTAL

Saygun&Bartók Açıklamalı Resital, 3 Aralık'ta Küçük Salon'da saat 20.00'de başlayacak. 20. yüzyılın iki büyük bestecisi Béla Bartók ve Ahmed Adnan Saygun'un halk müziğini evrensel müzikle buluşturan yolculuğu, Selva Erdener (soprano), Ildiko Moog (keman) ve İbrahim Yazıcı'nın (piyano) sahnede olacağı bu özel resital ve anlatımla sahneye taşınıyor. Biletler, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınabiliyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Alessandro Cedrone ve soprano Hyesang Park ile 5 Aralık'ta Büyük Salon'da olacak. Bilet satışlarının biletinial.com üzerinden yapıldığı konser, saat 20.00'de başlayacak.

İZMİR ODA ORKESTRASI KONSERLERİNE DEVAM EDİYOR

6 Aralık'ta ise 'Cüret' Çağdaş Dans Gösterisi, Küçük Salon'da saat 20.00'de ücretsiz sahnelenecek. Ritmin ve bedenin cesur anlatımı, dans gösterisi ile sahnede hayat bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sahne alan İzmir Oda Orkestrası, başarılı konserlerine klarinet sanatçısı şef/solist Pablo Baraggan ile devam ediyor. İzmir Oda Orkestrası konseri, 10 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Konserin bilet satışları, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

GÜLSİN ONAY SAHNEDE OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu konseri, 11 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de ücretsiz sahnelenecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri ise 12 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de İzmirliler ile buluşacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde ve piyano sanatçısı Gülsin Onay ile sahnede olacak. Konserin bilet satışı, biletinial.com üzerinden yapılıyor.

NEMETH QUARTET

Nemeth Quartet konseri, 13 Aralık'ta Küçük Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek. 1995 yılında kurulan ve isimlerini aynı yıl trafik kazasında hayatlarını kaybeden hocaları Istvan Nemeth (keman) ve Katalin Nemeth'ten (çello) alan grup; Gülen Ege Serter (keman), Şenis Serter (keman), Pınar Basalak (viyola) ve Mutlu V. Kocaili'den (çello) oluşuyor. Konserin bilet satışı kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

TEKNOLOJİ VE MÜZİĞİN BULUŞMASI

16 Aralık'ta 32. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Bilişim Derneği Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması Final & Ödül Töreni, Küçük Salon'da saat 20.00'de ücretsiz organize edilecek. Final ve ödül töreni, teknoloji ve müziğin buluştuğu yaratıcı bir gece olacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri ise 19 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Şef Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, perküsyon sanatçısı Vivi Vassileva ile sahnede olacak. Konserin bilet satışları, biletinial.com adresi üzerinden yapılıyor.

YENİ YIL İÇİN ÖZEL KONSER

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, şef Tulio Gagliardo Varas ve Los Pitutos ile yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İzmir Oda Orkestrası Yeni Yıl Konseri, 20 Aralık'ta İzmirlilere muhteşem bir gece yaşatacak. Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak konserin bilet satışı, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Yıl Sonu Konseri ise 23 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de ücretsiz olarak dinleyiciyle buluşacak.

AASSM YENİ YIL VE 17. YIL KONSERİ-FUAT GÜNER 'MFÖ ŞARKILARI'

26 Aralık'ta ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Kutay Maktay, Raul Midon, Volkan Öktem, Ercüment Orkut ve Kaan Yıldız solistliğinde yeni yıla 'merhaba' diyecek. Konserin biletleri, biletinial.com adresi üzerinden yapılıyor.

AASSM Yeni Yıl ve 17. Yıl Konseri-Fuat Güner 'MFÖ Şarkıları', yılın en coşkulu konserlerinden biri olacak. Efsane grup MFÖ'nün usta sanatçısı Fuat Güner, 'MFÖ Şarkıları' ile İzmirlilerle buluşacak. AASSM'nin 17. yılı ve yepyeni bir yılın coşkusunun birleştiği bu konser hafızalara kazınacak. 27 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak konserin bilet satışı, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

ARALIK AYINDA SERGİ BEREKETİ

AASSM, aralık ayında da ücretsiz çok sayıda sergiye ev sahipliği yapacak. 12 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Ekonomi Üniversitesi Enstalasyon Sergisi alt kat galeride, 17 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında D.E.Ü. G.S.F. Yarım Asır Sempozyum Sergisi üst kat doğu galeride, 17 Kasım-17 Aralık tarihlerinde D.E.Ü. G.S.F. Bellek No.2 Arşiv Sergisi üst kat batı galeride, 4-31 Aralık tarihleri arasında Tınaztepe 2025 Seramik ve Cam Sergisi giriş kat batı galeride, 5-31 Aralık tarihleri arasında Kazların Senfonisi Fotoğraf Sergisi giriş kat doğu galeride, 15-30 Aralık tarihleri arasında Yıldız & Halim Şima'ya Saygı Yarışmalı Seramik Sergisi alt kat galeride ve 23-31 Aralık tarihleri arasında Cam Nokta Boyama Sergisi üst kat batı galeride olacak.