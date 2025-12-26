Genç Bakış Buluşmaları kapsamında Elit Grup Okulları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, katılımcı yönetim anlayışı vurgusu yaparak; 'Göreve başlarken birlikte yönetelim demiştim. Katılımcı yönetim anlayışı demiştim. Halkımızın denetleyici, kontrol eden, gören göz olmasını istiyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl'ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına lise düzeyindeki okullarda 'Genç Bakış' buluşmaları gerçekleştiriyor.

Şehre gençlerin gözünden bakmayı sağlayan programlar dizisi İnegöl adına çok faydalı fikirlerin üretildiği sohbetlere dönüşürken, Başkan Alper Taban bu buluşmalarda öğrencilerle bir araya gelip gençlerin fikir ve önerilerini dinliyor. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alan Başkan Taban, bu hafta Elit Grup Okullarının Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI

Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu.

Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer alırken, Başkan Alper Taban geçtiğimiz yıl Genç Bakış Buluşmalarını başlattıklarını hatırlatarak 'Bizler Genç Bakış Buluşmaları adı altında okullarımıza gidiyoruz. Özellikle lise öğrencilerimizle karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Burada sadece İnegöl Belediyemizin yaptığı hizmetler değil, sizlerin fikirleri nedir? Bizlerden beklentileriniz nedir? Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, mutlaka fikir ve önerileriniz vardır mukabilinden bu düşünceleri duymak için bu buluşmaları yapıyoruz. Sadece gençlerle de değil; hanımefendilerle, beyefendilerle, mahalle buluşmalarında semt sakinleriyle herkesle her kesimle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. İlk dönemimde göreve başlarken birlikte yönetelim demiştim. Katılımcı yönetim anlayışı demiştim. Bizlere yönetirken destek olun diye ifade etmiştik. Bu buluşmalarla da bu bildirimleri toplamaya devam ediyoruz. Tabi sadece bu buluşmalarla bu iş olmaz. Sonrasında da farklı iletişim kanallarıyla bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Sosyal medyadan, whatsapp hatlarımızdan, Çözüm Merkezimizden bu iletişim sürekli devam etsin. Toplum katılmayı öğrensin istiyoruz. Halkımızın denetleyici, kontrol eden, gören göz olmasını istiyoruz. Toplumlar kendilerini böyle geliştirmişler' dedi.

NÖBETÇİ KİTAPHANELER ORTAK AKLIN MEYVESİ

Bu buluşmalardan çok faydalı, güzel fikirler çıktığını da vurgulayan Başkan Taban, 'Örneğin benim kitaphaneler kurmak gibi bir fikrim yoktu. Ama yine böyle bir okul buluşmasında bir öğrencimiz söz alıp İnegöl'de 17.00'dan sonra gidebileceğimiz bir kütüphane yok dedi. Bunu not alıp ekibimizle değerlendirdik ve Nöbetçi Kitaphaneler ortaya çıktı' diye konuştu.

Başkan Taban, konuşmasında İnegöl'ün öneminden de söz ederek; 'İnegöl güzel bir şehir. Her ne kadar yaşanan birtakım sorunlar olsa da burası fırsat şehri. Pek çok şehirde bugün iş imkanı yok, üretim yok, ihracat yok. İnsanlar bunun için şehrini değiştiriyor. Ama bizler İnegöl'de doğrudan bu fırsatların içerisinde dünyaya geldik. İnegöl ticaret verileriyle pek çok büyükşehirden daha iyi noktada. Bastığımız toprağı tanımalıyız. Önemli bir merkezdeyiz. İnsanın kendi yaşadığı bölge fazla normal gelebilir. Ama özelliklerimizi fark etmeliyiz' ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından mikrofon öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine uzatıldı.

Özellikle öğrenciler şehirle ilgili tavsiye, talep ve şikayetlerini dile getirerek merak ettikleri konuları Başkan Alper Taban'a sordular. Bu sorular üzerine istişareler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.