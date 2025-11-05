Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Yerli Tohum, Milli Tarım Projesi' kapsamında Ilgın Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda etkinlik düzenleyerek, 3. sınıf öğrencisi İlayda'ya yerli tohumun önemi ve ekimden hasada kadar geçen süreç hakkında bilgi verdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Yerli Tohum, Milli Tarım Projesi' kapsamında Ilgın Gökçeyurt Mahallesi'nde bir öğretmenli, bir öğrencili okulda anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi olan 3. Sınıf öğrencisi İlayda Kozlu ve okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ'ın geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı kutlama görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu.

'Yerli Tohum, Milli Tarım Projesi' ile okullarda öğrencilere milli tohum bilinci kazandırmayı amaçlayan Konya Büyükşehir Belediyesi de bu kez İlayda'nın okuluna giderek minik öğrenciye özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

İLAYDA'YA MİLLİ TOHUM BİLİNCİ KAZANDIRILDI

Etkinlikte minik İlayda'ya tohumun oluşum evreleri, tohumların nasıl meydana geldiği, yerli tohumun önemi ve ekimden hasada kadar geçen süreç hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca öğrencinin uygulamalı olarak öğrenebilmesi için 'İlk Bahçem Kiti' etkinliğiyle toprak hazırlığı, ekim, sulama, bakım ve hasat gibi temel tarımsal faaliyetler anlatıldı.

Okulun tek öğrencisi olması ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğiyle ilgili duygularını paylaşan İlayda Kozlu, 'Derslerimiz çok güzel geçiyor. Öğretmenimle çok eğleniyoruz. Bugün bitki yetiştirmeyi, fidan ekmeyi öğrendim' ifadelerini kullandı.

Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ da aslen Konyalı olduğunu ve 10 yıl Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığını anlatarak, 'Bu sene atamayla bu okulda göreve başladım. Tabi ilk geldiğimde çok şaşırdım. Okulda tek öğrenci vardı. Benim için de yeni bir deneyim oldu. İlayda'yla çok iyi anlaştık. Derslerimiz güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. İlayda sıkılmasın diye elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

Videonun viral olmasıyla İlayda'nın Türkiye'nin farklı bölgelerinde olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Bağ, 'İlayda zaten yalnız değil. Videomuzun izlenmesiyle Türkiye genelinden çok fazla arama ve mesaj şeklinde tepkiler aldık. Büyükşehir Belediyemiz de bugün İlayda'ya bir etkinlik yaptı. Etkinlikte İlayda bugün ilk defa ekim, dikim yaptı. Bitki nasıl yetiştirilir bunu öğrendi. Onun için de farklı bir gün oldu. Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz' değerlendirmesini yaptı.