BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, ruh sağlığı farkındalığı için 'Stresle Baş Etme Yolları' standı açtı. Üniversiteli öğrencilerin 'Mudanya'da sağlıkla buluşalım' projesi kapsamında Mudanya Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi'yle iş birliği içinde gerçekleştireceği temalı stantlar, 8 Ocak'a kadar her Perşembe erişime açık olacak.

Her dört kişiden birinin yaşamının bir döneminde ruh sağlığı sorunları yaşadığı gerçeğinden hareketle Mudanya Üniversitesi, toplumun ruh sağlığına katkı sunmak için anlamlı bir projeye imza attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Şenay Sarmasoğlu Kılıkçıer ve Öğr. Gör. Şeyma Erkuş'un yürüttüğü 'Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği' dersi kapsamında, Mudanya Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi ile iş birliği yapılarak sahil hattında tematik stant uygulamaları başlatıldı.

İlk stant, 'Gerginlikten Özgürlüğe: Stresle Baş Etme Yolları' temasıyla Mudanya sahilinde kuruldu. Vatandaşlara stresle baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri ve temel sağlık ölçümleri sunularak birebir etkileşimli çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcıların olumlu geri bildirimleri, uygulamanın hem bireysel iyilik hâline hem de koruyucu ruh sağlığı yaklaşımına katkı sağladığını ortaya koydu.

Toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve sağlık hizmetlerini daha erişilebilir kılmayı amaçlayan proje kapsamında stantlar, 8 Ocak'a kadar her Perşembe 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Mudanya Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi önünde ziyaret edilebilecek.

Yetkililer, tüm Mudanyalıları sağlıklı buluşmalara davet ederken, üniversite öğrencilerinin 11 Aralık Perşembe günü açacakları bir sonraki stantta 'Ruh sağlığını korumada beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı' konularında bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.