Etkinlik kapsamında suyun sürdürülebilir kullanımı, bilinçsiz tüketimin etkileri ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri öğrencilere aktarıldı.

Minikler suyun kaynaktan arıtma tesisine ulaştırılmasını, arıtma basamaklarını ve şebekeye iletilme sürecini yerinde gözlemledi. Düzenlenen eğitimde suyun korunması ve tasarrufun önemine vurgu yapıldı. Tesis uzmanlarından bilgiler alan öğrenciler, suyun fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerini adım adım inceledi. Arıtılan suların laboratuvar ortamında gerçekleştirilen kalite kontrollerine dair uygulamaları heyecanlatakip ettiler.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Mehmet Zorlu İlköğretim Okulu öğrencilerini Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi'nde misafir etti. Öğrencilere, suyun arıtma ve aktarım süreci detaylıca anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Serdivan Mehmet Zorlu İlköğretim Okulu öğrencilerini tesislerinde ağırladı.

