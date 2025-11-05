Çocukların okuldan kalan zamanlarını nitelikli ve verimli değerlendirebilmesi için kentin dört bir yanında hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Merkezleri, yeni dönem için kapılarını açtı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Çocuk Merkezleri'nde yeni dönem başladı. 7-14 yaş arası çocuklar için hizmet veren dokuz Çocuk Merkezi'nde atölye çalışmaları, eğitim, sosyal etkinlikler, psiko-sosyal destek, fiziksel aktiviteler, sanat ve yaratıcılık alanlarında etkinlikler yapılıyor.

Çocukların gelişimini desteklemeye yönelik hizmetler, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından sunuluyor.

Merkezlerden yararlanan çocuklar, okulda verilen ödevlerini yaptıktan sonra oyun odalarında keyifli zaman geçiriyor. Menemen'de bulunan merkez aynı zamanda ebeveyn merkezi olarak da hizmet veriyor. İzmirliler, ikamet ettikleri bölgeye yakın olan merkeze giderek veya merkeze telefonla ulaşarak çocuklarını ücretsiz kaydettirebiliyor.