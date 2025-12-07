Bursa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Bursa İşitme Engelliler Derneği üyelerine yönelik seramik atölyesi düzenleyerek özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın daha yaşanılabilir bir kent olması için hayatı kolaylaştırıcı çözümler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Akademisi iş birliğiyle Bursa İşitme Engelliler Derneği üyelerine yönelik seramik atölyesi gerçekleştirildi. Bursa Kent Akademisi eğitmenleri eşliğinde kendi tasarımlarını üreten özel gereksinimli bireyler, seramiğin şekillendirici ve sakinleştirici dünyasıyla buluştu.

Hem el becerilerini geliştiren hem de sanat yoluyla kendilerini ifade etmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, seramik çalışmaları sırasında birbirleriyle iletişim kurarak üretmenin mutluluğunu paylaştı.

Seramik atölyesinde çok keyifli zaman geçirdiklerini belirten işitme engelli bireyler, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.