SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı farkındalık çalışmaları kapsamında lise öğrencilerine yönelik bilinçlendirme eğitimlerine hız kesmeden devam etti. Kasım ayı boyunca düzenlenen programlarda bin 400 öğrenciye, iklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonominin önemi aktarıldı.

'İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik' başlığı altında verilen eğitimlerde, dünya genelinde ve Sakarya özelinde yaşanan çevresel sorunlar detaylandırıldı. Öğrencilere; karbon salımının artış nedenleri, küresel ısınmanın tetiklediği meteorolojik afetler ve bu duruma karşı geliştirilen azaltım-uyum çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.

Sunumlarda, sürdürülebilir bir şehir vizyonu için ilimiz özelinde hazırlanan raporların içerikleri paylaşılırken, su ve enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı için uygulanabilecek alternatif çözümler ve iyi uygulama örnekleri aktarıldı.

Eğitimlerin ikinci bölümünde ise 'Özel Atıkların Döngüsel Ekonomideki Yeri' konusu öne çıktı. Atık piller, elektronik atıklar, bitkisel ve madeni atık yağlar ile ömrünü tamamlamış lastikler ve tekstil atıkları gibi özel atıkların toksik içerikleri ve sebep oldukları çevre kirliliği detaylıca anlatıldı. Öğrencilere, bu atıkların kaynağında ayrı toplanıp geri kazanılmasıyla birer fırsata dönüştüğü vurgulandı. Sunulan sayısal verilerle özel atıkların geri kazanımının döngüsel ekonomiye sağladığı önemli katkılar gözler önüne serildi.