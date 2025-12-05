Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlediği anlamlı programda farkındalık pastası kesti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte; engellilik konusunda duyarlılık, empati ve birlikte yaşama kültürünü vurgulayan sunumlar, şiirler ve gösteriler yer aldı. Programda, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımının önemi üzerinde duruldu.

Okul Müdürü Zeki Özdamar'ın ev sahipliğindeki etkinliğe Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum inşa etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, bu güzel etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencileri yürekten kutladı.

Program, 'Aynı bahçenin özel çiçekleriyiz' temalı fotoğraf çerçevesinde pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.