Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı için öğrencilerin adresine en yakın sınav binasını seçme işlemlerinin bugün saat 23:59'a kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı öncesi öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu.

Fakültenin yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin sınav günü adreslerine en yakın sınav binasını seçmeleri için belirlenen süre bugün sona eriyor.

Sınav yeri tercihleri, 23:59'a kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler, işlemlerini tamamlamayı unutmamaları konusunda uyarıldı.

https://twitter.com/AOFAnadolum/status/1997576641074311550

Adresine en yakın sınav binasını seçmek isteyen öğrenciler, işlemlerini şu bağlantıdan gerçekleştirebilecek: http://aosogrenci.anadolu.edu.tr