Trabzon Büyükşehir Belediyesi, müzikten tiyatroya, resimden el sanatlarına kadar birçok alanda açtığı ücretsiz kurslarla 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam bin 811 kursiyere eğitim veriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kursları büyük ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kurslar, 6 Ekim'de başladı. Şehrin farklı noktalarında faaliyet gösteren kurs merkezlerinde her yaştan vatandaş, ilgi duyduğu alanlarda mesleki ve sanatsal eğitim alma fırsatı buluyor.

MÜZİK, RESİM, DRAMA...

Trabzon Sanat Akademisi'nde gitar, piyano, keman, kemençe ve bağlama branşlarında toplam 400 kursiyer eğitim alıyor. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise hızlı okuma teknikleri, yetişkin ve çocuk resim, drama ve tezhip kursları 558 kursiyerin katılımıyla sürüyor.

EL SANATLARI KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Ayasofya El Sanatları Merkezi, zengin branş çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Merkezde tığ örücülüğü, gümüş kazaziye, kaytan dokuma, geleneksel el nakışları, ipek halı dokuma, resim, kadın giyim, hasır örücülüğü, ahşap boyama, takı tasarım, Trabzon fanilası, filografi, rölyef, çinicilik ve şiş örücülüğü branşlarında toplam 723 kursiyer eğitim görüyor. Botanik Park Yerleşkesi'nde ise ahşap boyama, takı tasarım, ev tekstili ürünleri hazırlama, kadın giyim ve ipek kozadan aksesuar yapımı kurslarında 130 kursiyer eğitim alıyor.

HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kursları 2026 yılının Haziran ayına kadar devam edecek. Kurs dönemi sonunda yeni başvurular alınacak.

BAŞKAN GENÇ: BU İLGİ MEMNUNİYET VERİCİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Şehrimizin kültürel ve sanatsal hayatını güçlendirmek, gençlerimize ve hemşehrilerimize yeni beceriler kazandırmak için kurslarımızı ücretsiz olarak sürdürüyoruz. 2025-2026 döneminde bin 811 kursiyerimize dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi.