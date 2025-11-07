Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Spor Okulları kış döneminde gençleri sporla buluşturuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın' sloganıyla gerçekleştirilen Kış Spor Okulları'nda çocuklar ve gençlerin, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli branşlarda spor yapma imkânı bulduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları'nın 28 ilçede yaz ve kış olmak üzere iki ayrı sezonda hizmet verdiğini anlatan Başkan Altay, 'Atletizmden basketbola, futboldan güreşe, hentboldan judoya, karateden masa tenisine, voleyboldan yüzmeye kadar 24 branşta 56 spor tesisinde, öğrencilerimizin sporla iç içe olmaları adına hizmet veriyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı ve zinde kalmaları için onları sporla buluşturmaya büyük önem veriyoruz. Spor Okullarımıza bu kış sezonunda 28 ilçede 13 bin 382 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER SPOR OKULLARINI ÇOK SEVİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları'na katılarak sporla iç içe olan öğrenciler de uygulamadan çok memnun olduklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Düzenli olarak her dönem kurslara katıldıklarını ifade eden öğrenciler, çeşitli spor branşlarında başarı elde etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin de katkı verdiği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları'nda; atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere toplam 24 branşta hizmet veriliyor.