Tofaş Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında oynanacak Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol'u ağırlayacak. 8 Kasım Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet-3 mağlubiyet ile 8. sırada bulunan TOFAŞ, 7. hafta mücadelesinde Bursaspor Basketbol'u konuk edecek.
Ligde evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Mavi Yeşilliler, Bursa derbisinden de galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; geçtiğimiz hafta deplasmanda Esenler Erokspor'a 92-70 mağlup olan TOFAŞ Basketbol Takımı, kadrosunu Furkan Korkmaz transferiyle güçlendirmişti. Ligde 2 galibiyet-4 mağlubiyeti bulunan Nenad Markovic yönetimindeki Bursaspor ise geçen hafta sahasında Bahçeşehir Koleji'ne son saniye basketiyle 75-77 mağlup olmuştu.
8 Kasım Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 7. hafta mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.