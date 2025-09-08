Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali, Konya’dan ve Konya dışından gelen yüz binlerce ziyaretçinin yoğun ilgisiyle tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin köklü mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlediği 3. Konya Gastronomi Festivali, 4 gün boyunca yüz binlerce lezzet tutkununu ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde düzenlenen festivalin son gününde etkinlik alanını ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Konya Gastronomi Festivali’nin üçüncüsünü çok büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yüz binlerin şehrin gastronomisini tanımak için Konya’da buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl özellikle 180 şefimizin yaptığı etkinlikler ve yarışmalarla Türkiye gündemine oturmuş bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Özellikle milli maç için gelen taraftarlarımıza hem Konya’nın güzelliklerini hem de yemeklerini tanıtma imkanımız oldu. Konya, ‘Benim Şehrimde Yemek Medeniyettir’ sloganıyla gastronomisini tanıtmak için yeni bir çaba içerisinde. Konya’nın bu kadim geçmişini, 10 bin yıldır süren mutfak kültürünü tüm Türkiye’ye anlatmaya kararlıyız. Bunun için en önemli markalarımızdan birisi de Konya GastroFest. İnşallah gelecek yıl çok daha büyük ve güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize katılan, yarışmalarımıza katılan, şehir dışından gelen tüm aşçılarımıza ve misafirlerimize Hazreti Mevlana’nın, Selçuklu’nun darülmülküne ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Bundan sonra Konya ve gastronomi bir arada çok daha güzel işler olacak. Stant açarak festivalimize destek veren esnafımıza, şeflerimize, yüz binlerce ziyaretçimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAF SATIŞLARDAN, VATANDAŞLAR FESTİVALDEN ÇOK MEMNUN

Festivale açtıkları stantlarla destek veren esnaf da hem Konya’nın yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını hem de ciddi miktarda satış yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Altay’a teşekkür etti.

Festivalle ilgili konuşan misafirler ise, Konya gastronomisinin zengin içerikleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini görüşünü paylaşan misafirler emeği geçenlere teşekkür etti.