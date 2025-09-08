Osmangazi Belediyesi Bursa’nın coğrafi işaretli dünyaca ünlü siyah incirine festival düzenledi. Düzenlenen festivalde Osmangazi’nin kırsal mahallelerinde yetişen en kaliteli incirler dereceye girebilmek için yarıştı.BURSA (İGFA) - Dünyada yetişen siyah incir üretiminin yüzde yetmişini Bursa karşılarken Osmangazi ilçesinde ise yılda 8 ila 10 bin ton arasında siyah incir yetiştirilerek dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Osmangazi Belediyesi, dünyaca ünlü siyah incir için her yıl düzenlediği festivallere bu yıl bir yenisini daha ekledi.



Ovaakça Mesire Alanı’nda gerçekleşen Osmangazi Siyah İncir Festivaline Osmangazi ilçesinin farklı mahallelerinden 20 üretici yetiştirdikleri en kaliteli siyah incirlerle katıldı. Yarışmaya katılan siyah incirler alanında uzman jüri tarafından meyve rengi, aroması ve iç yapısının güzelliği kategorilerinde incelemeye alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda Çeşmebaşı Mahallesi’nden Erkut Kılıç, birinci, Dürdane Mahallesi’nden Oğuz Kaan Candar ikinci, Seçköy Mahallesi’nden Mehmet Sevim ise üçüncü oldu. Siyah incirleri dereceye giren üreticilere ödülleri Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, tarafından verildi. Festival öncesi alana kurulan dev ekrana Türkiye-İtalya arasında oynanan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finali yansıtıldı. Festival alanında düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile hem çocuklar hem de yetişkinler eğlence dolu anlar geçirdi. Başkan Aydın, ayrıca festivale katılan vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Osmangazi Siyah İncir Festivali Sanatçı Kübra Lana, konseriyle son buldu. Festivale katılan Osmangazili vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

BURSA SİYAH İNCİRİ ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR

Bursa siyah inciri iklim ve hava koşullarından dolayı 26 köyde yetiştiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bursa ve Osmangazi’de yetişen siyah incirin büyük çoğunluğu ihraç oluyor. Siyah incir Bursa’nın tanıtım anlamında çok büyük bir değeri, Hollandalılar bu ürünü gördüğünde bizde böyle bir ürün olsa uçakların güzergahını değiştiririz ki etkilenmesin dediği çok değerli bir ürün, sahip çıkmak gerekiyor. Bu yıl üreticilerin fiyat anlamında sıkıntısı var onları desteklemek için devletimize, ihracatçımıza ve tüccara buradan çağrı yapıyoruz. Çiftçinin üretebilmesi için para kazanması ve yaşaması gerekiyor. Bu anlamda üreticiye desteklerini sürdürürlerse bu incir kuşaklar boyu Bursa ve Osmangazi’ye hizmet etmeye devam eder bu konuda yetkililerden gerekli desteği talep ediyoruz. Burada ayrıca üretici kadınlara destek oluyoruz. Osmangazili üretici kadınlar kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri burada açtıkları stantlarda satışını yaparak ailelerine destek oluyor. Aynı zamanda yöresel ürünleri tanıtmış oluyoruz. Osmangazi’de daha mutlu bir yaşam için elimizden her şeyi yapıyoruz” dedi.

Üretimin çok önemli olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Tarım ve gıda ülkemiz için çok önemli, Bursa’nın bereketli topraklarında tescilli tadına bir türlü doyamadığımız ve anlatarak bitiremeyeceğimiz siyah inciri tanıtmak ve destek olmak adına yapılan bütün çalışmalar çok kıymetli Osmangazi Belediyesi’ne ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ovaakça Eğitim Mahallesi Muhtarı İsmet Ermiş, ise festivali düzenleyerek Bursa siyah incirine verdiği katkılardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Festival alanında kurulan stantlarda Osmangazili kadın üreticiler el emeğiyle ürettikleri ürünleri satma imkanı buldu.