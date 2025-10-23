Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Aile Yılı' kapsamında Ereğli, Karapınar, Halkapınar ve Emirgazi'den şehir merkezine gelen hanımlarla buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Aile Yılı' kapsamında şehir gezisi için ilçelerden gelen hanımlar için düzenlenen programa katıldı.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen program Ereğli, Karapınar, Halkapınar ve Emirgazi'den gelen hanımların katılımıyla gerçekleştirildi.

'Aile Yılı' kapsamında ilçelerdeki kadınları Konya'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası şehir merkezindeki imkanların ilçelerde de oluşması için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Altay, 'Bu şehre hizmet etmek için birlikte çalışıyoruz ve bu konuda en büyük destek hanımlarımız. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bundan sonra da şehrimize hep birlikte hizmet etmeye devam ederiz' ifadelerini kullandı.

İLÇELERDEN GELEN HANIMLAR KONYA'YI YAKINDAN KEŞFEDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla her gün farklı ilçelerden Konya'ya gelen hanımlar; Konya Panorama Müzesi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Türbesi, Türbe Önü Çarşıları, Büyükşehir Taş Bina, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Ecdad Parkı gibi Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek keyifli bir gün geçiriyor.