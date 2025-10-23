Erzurum'da özel gereksinimli bireylerin istihdamıyla hizmet veren Gülümseyen Kafe, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk alanında örnek bir uygulama olmayı sürdürüyor.

GAMZE İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce Korumalı İş Yeri Belgesi verilen kafe, özel bireylerin üretim hayatına katılımına öncülük ediyor.

Kafede beş özel gereksinimli bireyin istihdamı sağlanarak, engelli bireylerin ekonomik bağımsızlığı ve topluma aktif katılımı destekleniyor. Gülümseyen Kafe, hem hizmet anlayışı hem de sosyal duyarlılığıyla şehrin örnek işletmeleri arasında yer alıyor.



Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, kafeyi ziyaret ederek özel bireylerin çalışma ortamını inceledi, yürütülen faaliyetleri yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında özel gereksinimli çalışanlar, misafirlere kendi elleriyle hazırladıkları tatlı ve çay ikramında bulundu.





AYKUT: 'KORUMALI İŞ YERLERİ FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SOMUT ÖRNEKLERİDİR'



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ziyarette yaptığı açıklamada korumalı iş yerlerinin özel gereksinimli bireylerin üretim hayatına katılımını destekleyen önemli bir model olduğunu belirtti.



'Bugün burada, toplumsal farkındalık açısından anlamlı bir örneği yerinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Gülümseyen Kafe, Korumalı İş Yeri Belgesi alarak özel bireylerimizin üretim süreçlerine katılımına öncülük etmiştir.'



Aykut, bu modelin yalnızca istihdam değil, aynı zamanda fırsat eşitliği ve toplumsal dayanışma açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı:

'Korumalı iş yerleri, özel gereksinimli bireylerin üretime katılmalarını, ekonomik bağımsızlık kazanmalarını ve toplumun bir parçası olarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan örnek kurumlardır. Hazine tarafından karşılanan prim destekleri ve İl Müdürlüğümüzce yapılan destek ödemeleri, bu bireylerin üretim gücüne katılmalarını kolaylaştırmaktadır.



Bu tip işletmeler, özel bireylerin potansiyelini görerek onlara fırsat sunan diğer girişimcilere de örnek olmalıdır.'



Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



'Gülümseyen Kafe'de görev yapan özel bireylerimizin gülen yüzleri, sevgi ve fırsatla engellerin nasıl aşıldığının en güzel kanıtıdır.

Bu vesileyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ediyorum. Belediyemizin destekleriyle özel bireylerimizin güvenle çalışabildiği, sevgi dolu ve koruyucu bir ortamın oluşması bizleri son derece mutlu etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, korumalı iş yerlerinin yaygınlaşması ve özel bireylerin üretim hayatında daha güçlü yer edinmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

TEMEL: 'ENGELLERİ DEĞİL, ÜRETİMİ VE SEVGİYİ GÖRÜYORUZ'



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Gülümseyen Kafe'nin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.

'Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin üretim süreçlerinde aktif rol almalarını önemsiyoruz. Gülümseyen Kafe bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Burada çalışan özel bireylerimiz hem hizmet üretiyor hem de emekleriyle topluma değer katıyor.'



Temel, bu tür çalışmaların artmasının önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bu proje, sevginin, emeğin ve sabrın birleştiği bir noktada hayata geçmiştir. Engelleri değil, üretimi ve sevgiyi görüyoruz. Gülümseyen Kafe, Erzurum'da farkındalık kültürünün sembollerinden biri olmuştur.'