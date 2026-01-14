Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelen Konya Büyükşehir Belediyespor, mücadeleyi 86-62 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Büyükşehir yarı finalde Cuma günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.

KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde zirve yarışında yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, kupa mesaisine çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu.

İstanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine büyük üstünlük kuran sarı siyahlı takım, ilk çeyreği 22-16 kazandı. İkinci çeyrekte vites artırarak farkı çift haneli rakamlara çıkaran Büyükşehir, soyunma odasına rahat girdi: 25-49. Üçüncü çeyrekte oyun disiplininden kopmayan Konya temsilcisi, hata yapmadı ve aradaki farkı koruyup final periyodu öncesi 65-43'lük skor yakaladı. Final periyodunda farkı daha da açan Büyükşehir, 86-62'lik sonuçla mücadelede istediğini elde eden taraf oldu.

Bu sonuçla Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finalde Gaziantep Basketbol'un rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 16 Ocak Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 17.00.

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası şampiyonu, 18 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.