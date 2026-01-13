Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde karşılaştığı TVF Spor Lisesi'ni 3-0'lık net bir skorla yenerek muhteşem bir galibiyete imza attı.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 18. Hafta mücadelesinde Osmangazi Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda TVF Spor Lisesi'ni konuk etti.

İlk andan itibaren müsabakaya etkili başlayan Osmangazi Belediyespor, ilk seti 25-15'lik net bir skor ile kazanarak öne geçti. İkinci sette de performansını hız kesmeden sürdürerek, seti 25-19 kazanmayı başardı.

Çekişmeli geçen üçüncü seti de 26-24'lü sayıyla kazanmayı başaran Osmangazi Belediyespor, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu skor ile birlikte ligde 8'nci kez galibiyetine uzanan Osmangazi Belediyespor, yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

'ETKİLİ VE ORGANİZE BİR OYUN ORTAYA KOYARAK 3-0 GALİP GELDİK'

Galibiyet sonrası sahaya inerek sporcuları tek tek tebrik eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarı galibiyet serimiz devam ediyor. Bugün Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'yle karşılaştık. Etkili ve organize bir oyun ortaya koyarak 3-0 galip geldik. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. İnşallah galibiyet serimiz devam edecek. Playoff hedefimiz tam gaz devam ediyor' şeklinde konuştu.

İkinci yarının ikinci müsabakasını oynadıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Güner Karakaya, 'Lige adapte oldukça daha iyi voleybol oynuyoruz. Önümüzdeki süreçte daha yukarılara tırmanmayı düşünüyoruz' diye konuştu.