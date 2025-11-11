Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen 'Matematik Haftası' ile öğrenciler ara tatillerini keyifle geçiriyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen 'Matematik Haftası' ile öğrenciler, ara tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, interaktif ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu programın, 16 Kasım Pazar gününe kadar devam edeceğini belirterek, tüm öğrencileri ve ailelerini Konya Bilim Merkezi'ne davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Matematik Haftası' ile matematiğin öğrenciler için sadece bir ders değil, aynı zamanda bir eğlence kaynağı olarak sunulduğunu söyledi.

Konya Bilim Merkezi'ndeki 'Matematik Haftası'nın özellikle matematiği sevdirerek öğretmek adına önemli bir adım olduğunu aktaran Başkan Altay, 'Matematiği sadece ders kitaplarında değil, hayatın her alanında görmenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın analitik düşünme, problem çözme ve üretme becerilerini geliştirecek bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. 16 Kasım Pazar gününe kadar bilim ve eğlenceyi bir araya getiren bu etkinlik için tüm öğrencilerimizi ve ailelerini Konya Bilim Merkezi'ne davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

FARKLI İLLERDEN GELEN ÖĞRENCİLER 'MATEMATİK HAFTASI'NDA KONYA'DA BULUŞTU

Konya ile birlikte farklı şehirlerden gelen öğrenciler de Bilim Merkezi'ndeki etkinlikleri çok beğendiklerini, sıkılmadan eğlenerek yeni şeyler öğrendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

MATEMATİK HAFTASI DOLU DOLU GEÇİYOR

Konya Bilim Merkezi'nin düzenlediği Matematik Haftası'nda öğrenciler, Altın Oran Dedektifleri atölyesinde doğadaki ve sanattaki matematiksel sırları keşfediyor, Fraktallar şekilleriyle kendine benzeyen sonsuz geometrik desenlerin büyüsüne tanıklık ediyor. Çocuk oyun alanlarında matematikle şekillenen deney setleriyle eğlenirken öğrenen öğrenciler; Dijital Labirent Oyunu'nda ise kendi stratejilerini geliştirme ve labirentte yolculuk etme fırsatı yakalıyor.

Öğrenciler, Konya Bilim Merkezi'nde ara tatil boyunca birbirinden farklı matematiksel oyun ve aktivitelerle matematiği keşfetmenin keyfini sürecek.