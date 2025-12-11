Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına katılımını artırmayı hedefleyen 'Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü'nde, 'Her bireyin yapabileceği bir iş olduğuna inanıyoruz' diyerek istihdam alanlarını genişleteceklerini açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde, özel gereksinimli bireylerin iş dünyasına katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü' programı geniş katılımla gerçekleştirildi.

İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri, sektör yetkilileri ve çok sayıda özel gereksinimli birey ile aileleri katıldı. Programda konuşan Başkan Alemdar, özel gereksinimli bireylerin toplumda aktif rol alabilmesi için çalıştıklarını belirterek, 'Onları üretim süreçlerimize dahil etmeyi bir görev olarak görüyoruz. Her bireyin yapabileceği bir iş olduğuna inanıyoruz. Gayretiyle büyük başarılara ulaşan birçok özel bireye şahit olduk. İstihdama katılımlarını artırmak için desteğimizi sürdüreceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanından yakın zamanda özel gereksinimli bireylere yönelik projeleriyle ödül aldıklarını hatırlatan Alemdar, geliştirdikleri mobil uygulama sayesinde özel bireylerin bağımsız olarak seyahat edebildiğini vurguladı. 'Aynı motivasyonu istihdam alanına da taşıyarak şehrimizde iş fırsatlarını genişleteceğiz' diye konuştu.