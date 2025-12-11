Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Köprüsü Tüneli'nde aydınlatma yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında tünelde bulunan 22 adet 400 watt konvansiyonel projektör sökülerek, yerlerine 200 watt LED projektör armatürleri monte edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yeni LED projektörler sayesinde hem enerji verimliliğinin artırılması hem de aydınlatma kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Modern LED armatürler, daha düşük enerji tüketimiyle daha güçlü aydınlatma sağlarken, bakım maliyetlerini de önemli ölçüde azaltıyor.

Kent genelinde enerji tasarrufu sağlayan modern aydınlatma sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceği bildirilirken, Gebze bölgesinde başlatılan bu dönüşümün, diğer ana arter ve tünellerde de sürdürülmesinin planlandığı kaydedildi.