Artvin'de kendi iradeleri ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakan 15 kişiye teşekkür belgesi verildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Kompleksi'nde organize edilen programda Vali Turan Ergün, tütün ve tütün ürünleri kullanımını bırakanlara teşekkür belgesi takdim etti. Vali Ergün, gazetecilere dumansız hava sahası kapsamında 'Artvin'in Dumanı Artvin'e Yeter' sloganıyla pilot il seçilen Artvin'de sigara bırakma kampanyalarının genişleyerek devam ettiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin kapsamlı ve süreklilik gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Ergün, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda her hafta farklı temalarla farkındalık faaliyetleri yapıldığının kaydetti. Burada 15 kişiyle bir araya geldiğini ifade eden Ergün, 'Aslında bu süreçte toplam 51 vatandaşımız sigarayı bırakmayı başardı. Bu sayılar bizim için yeterli değil. Buradaki amacımız, sigarayı bırakmış kişilerin deneyimlerini paylaşarak daha çok kişiye ulaşmak ve bu mücadeleyi kartopu etkisiyle büyütmek' dedi.

Vali Ergün, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 3-5 yıllık eylem planı ile kampanyanın çok daha programlı bir yapıya kavuşacağını dile getirerek, sigara bırakanların sayısını kısa sürede 500'lere kadar çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Artvin İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ise kentte sigarasız yaşamı teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığıyla birlikte önümüzdeki yılları kapsayan bir eylem yaptıklarını kaydederek, yürütülen çalışmalara tüm kurumların katkı sunduğunu belirtti. Müdür Arslan, amaçlarının sigara içmenin normal bir davranış olarak görülmediği, sağlıklı yaşam kültürünün benimsendiği bir ortam oluşturmak olduğunu ifade etti. Arlsan, hedeflerinin Artvinlilere daha sağlıklı bir yaşam sunmak olduğunu belirterek, destek veren tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.