DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve geldikten kısa süre sonra hayata geçirdiği Horoz Kart, ihtiyaç sahibi vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor.

Geçen yılın haziran ayından başlayarak sosyal yardıma muhtaç vatandaşlar, emekli ikramiyesi ve yeni doğum yapan annelere yönelik destekler Horoz Kart ile sahiplerine ulaştırılırken, yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylere kesintisiz destek sağlandı.

Sosyal yardımlarda hakkaniyetin ön planda tutulduğu ifade edilirken, Horoz Kart ile Denizli esnafı da kazandı. Yardımları Horoz Kart'a yüklenen vatandaşlar kentte bulunan 150 dolayındaki anlaşmalı esnaftan kredi kartı ile alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını temin etti.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI



Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlar her gün farklı bölgelerde bir dedektif gibi iz sürerek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederken, ayrıca mahalle muhtarları ve STK'larla da işbirliğine gidildi. Sosyal yardımların doğru adrese ulaşması için titiz çalışmalar yürütüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu halde henüz yardım almamış vatandaşları da bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına davet etti.



HEDEF: 'ASIL İHTİYAÇ SAHİBİNE, ONURUNU İNCİTMEDEN ULAŞMAK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve gelir gelmez hayata geçirdikleri Horoz Kart'ın binlerce ihtiyaç sahibinin derdine derman olduğunu söyledi.

Kaynakların sadece gerçek ihtiyaç sahipleri için seferber edildiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Ekiplerimiz gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmak için sahada sürekli inceleme ve araştırma yapıyor. Burada tek bir gayemiz var. Asıl ihtiyaç sahibine, onurunu incitmeden ulaşmak' dedi.

Ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığına dikkati çekerek ihtiyaç sahibi olduğu halde yardım almamış vatandaşları da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına davet eden Başkan Çavuşoğlu, 'Yalnız değilsiniz. Göreve geldiğimizde verdiğimiz 'Bu şehrin kaynakları, bu şehrin insanına harcanacak' sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.