Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kreşlerinde düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri kapsamında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kendi mesleği olan eczacılığı minik öğrencilere anlattı. Çocukların merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Aydın, eczacılığın sağlık alanındaki önemini eğlenceli bir dille aktardı.

BURSA (İGFA) - Çocuklara küçük yaşlarda farklı meslekleri tanıtarak onların gelecekte daha bilinçli seçimler yapmasını amaçlayan Osmangazi Belediyesi, Meslek Tanıtım Günleri ile minikleri uzmanlarla buluşturmaya devam ediyor.

Etkinliğin bu haftaki konuğu olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek, kendi mesleği olan eczacılığı tüm incelikleriyle anlattı. Program kapsamında Başkan Aydın'a, mesleği veterinerlik olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ile mesleği doktorluk olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman da eşlik ederek, etkinliğe ayrı bir zenginlik kattı. Tanıtım günlerinde hayvan sevgisini artırmak amacıyla kreşe getirilen sevimli kedi ise miniklere keyifli anlar yaşattı.

'ÇOCUKLARA MESLEĞİM ECZACILIĞI TANITTIM'

Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Osmangazi'de kreş sayısını yeni açılan ve temelini attığımız yapılarla birlikte önümüzdeki yıl 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Kreşlerimizde meslek eğitimleriyle çocuklarımızı meslek sahibi isimlerle buluşturuyor, onlara geleceğe dair değerli bilgiler aktarıyoruz. Ben de meslek tanıtım günlerinde kendi mesleğim olan eczacılığı çocuklara anlattım. Bizim tek derdimiz, Osmangazi ve Bursa'da yaşayan çocukların mutlu olması. Çocuklar geleceğe aydınlık bir şekilde hazırlanırsa, onların mutluluğu bize daha fazla azim ve motivasyon veriyor. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.'