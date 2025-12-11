Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Fatih Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Talepleri yerinde dinleyen Başkan Kahveci, 'Esnafımızın yüzünün gülmesi önceliğimizdir' dedi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Fatih Mahallesi Muhtarı Kadir Taşpınar ile birlikte Fatih Mahallesi Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Pazar esnafıyla tek tek selamlaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kahveci, hem bölgedeki ihtiyaçları yerinde gördü hem de talep ve önerileri dinledi.

Pazar yerinde esnafa 'hayırlı işler, bol kazançlar' dileyen Kahveci, saha ziyaretlerini önemsediklerini belirterek, 'Esnaf ve vatandaşlarımızın görüşleri bizim için her zaman yol göstericidir. Esnafımızın yüzünün gülmesi, vatandaşlarımızın huzurlu bir şehirde yaşaması önceliğimizdir. Sorunları yerinde tespit edip hızlı biçimde çözmek için sahadayız.' dedi.

Ziyaret sırasında bölgedeki yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Kahveci'nin pazar ziyareti, hem esnaftan hem de vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.