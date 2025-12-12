Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesine kazandırdığı yeni ekipman ve teknolojik donanımlı araçlarla, olası afet durumlarına ve yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirdi.

MERSİN (İGFA) - Modern ekipmanlarla güçlendirilen İtfaiye Teşkilatı, uzman personeli ve özel eğitimli arama kurtarma köpekleriyle birlikte, her türlü senaryoya karşı hazır konumda.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; deprem, sel, yangın ve arama-kurtarma operasyonlarında kullanılacak yeni ekipman ve araçlarını, ATA Eğitim Merkezi'nde tanıttı. Afet ve yangın durumunda daha hızlı ve etkin müdahale için hazır konumda bulunan merkezde uzman personelin yanı sıra, kadroya yeni dahil olan genç ve dinamik 240 personel daha görev yapıyor.

Elçi: 'İtfaiye teşkilatımız, yenilenen ekipmanlarıyla tüm afet senaryolarına hazır'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Emre Elçi, son 1,5 yıl içinde İtfaiye Teşkilatı'na kazandırılan yeni ekipmanlar sayesinde olaylara müdahale sürelerinin kısaldığını söyledi. Toplam 35 hizmet noktasında yenilenen ekipman ve araçlarla, Mersin'de yaşanabilecek tüm afet senaryolarına hazır olduklarını belirten Elçi, 'Teknolojik gelişmeleri takip etmek, İtfaiye Teşkilatımız açısından çok önemli. Yaptığımız teknik analizler ve kamera sistemleriyle elde ettiğimiz veriler ışığında, reaksiyon sürelerimizin dünya standartlarına çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, teşkilatımıza katılan yeni personelimizin genç ve dinamik olmaları, verdiğimiz eğitimlerde daha hızlı adaptasyon göstermeleri, reaksiyon sürelerine büyük katkı sunuyor' dedi.