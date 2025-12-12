Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yerli Malı Haftası kapsamında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı ziyaret etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, kadınların üretime katılımını desteklemek, üretimde dayanışmayı artırmak ve el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Eylül 2022'de açtı.

Konsinye satış modelinin uygulandığı mağazada en çok tercih edilen ürünler arasında gıda ürünleri öne çıkıyor. Her kooperatife ayrı raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra, el emeği hediyelik eşyalar da raflarda yerini alıyor.

Yerli Malı Haftası kapsamında mağazayı ziyaret eden Başkan Uysal, 'Kadınlarımızın üreterek güçlendiği, yerli ürünlerin değer kazandığı bu güzel dayanışma ortamı, Muratpaşa'nın en kıymetli yüzlerinden biridir. Tüm hemşerilerimizi Yerli Malı Haftası'nda kadın kooperatiflerimizin emek dolu ürünlerini görmeye, bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum' diye konuştu.